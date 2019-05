Antoine Griezmann a déclenché un véritable raz-de-marée dans les médias espagnols après l’annonce officielle de son départ de l’Atlético de Madrid. Depuis, tout et son contraire sont rapportés dans les émissions et journaux ibériques. Certains assurent que l’accord avec le FC Barcelone est déjà conclu quand d’autres mettent en doute la volonté du club catalan de le recruter, avec le PSG et Manchester United à l’affût.

Mais qu’en pensent les fans du FC Barcelone ? Plus tôt ce matin, nous vous relayions un sondage de Mundo Deportivo, où 53 % des votants étaient défavorables à l’arrivée de l’international français. L’autre journal pro-Barça, Sport, y est également allé de son enquête d’opinion. « Seriez-vous content de voir Griezmann au FC Barcelone ? » La réponse majoritaire est non, avec 63 % des votes. S’il choisit le Barça, Antoine Griezmann devra avant tout convaincre les supporters.