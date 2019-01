Mohamed Salah était le grand favori de l’édition 2017 pour devenir le meilleur joueur africain de l’année, et il l’avait logiquement emporté. Qui lui succédera en 2018 ? Si la première liste comprenait de nombreux grands joueurs tels qu’Idrissa Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly (Naples), Riyad Mahrez (Manchester City) ou encore Yacine Brahimi (Porto), il n’en reste désormais plus que 3 en lice pour remporter cette distinction.

En effet, la Confédération africaine de football a livré les noms des trois derniers finalistes. Ainsi, on y retrouve sans réelle surprise les deux joueurs de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mané, tous deux auteurs d’une grosse saison avec les Reds. Enfin, le dernier est l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

The Final 3 nominees for the African Player of the Year 2018 has been revealed, Who will be the King of Africa ? @Aubameyang7 @10SadioMane @MoSalah #Final3 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/uAZ5BilxKA

— CAF (@CAF_Online) 1 janvier 2019