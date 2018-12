« J’ai décidé de quitter l’Atlético de Madrid pour entamer une nouvelle aventure au club de Dalian Yifang FC. Je rejoins le projet global du groupe Wanda, partenaire du club Atlético, que je connais déjà et qui a décidé d’investir dans le football en Chine. Le projet de développement sportif du groupe m’a convaincu et a motivé ma décision. Le championnat chinois est en plein essor, les conditions de travail sont formidables ; de nouvelles infrastructures modernes sont à la disposition des joueurs ainsi que des supporters et le niveau de jeu s’améliore de saison en saison », déclarait Yannick Ferreira Carrasco à propos de son départ de l’Atlético Madrid vers la Chine. Seulement, de nouvelles révélations ont été faites à ce sujet récemment...

En effet, De Standaard révèle que l’AS Monaco avait droit à une commission de 28,81% en cas de revente. D’un autre côté, son agent, Christophe Henrotay, a touché 5% du montant à la revente. Enfin, l’Atlético Madrid, dans sa quête de nouveaux capitaux, a reçu un prêt d’environ 97M€ du Service canadien des Pensions (CPPIB). En échange, YFC et trois autres de ses coéquipiers ont servi de garanties. Dans des propos relayés par Walfoot, l’agent du Belge a prôné « la fantasmagorie la plus totale », assurant qu’il avait « toujours défendu avec clarté et transparence les intérêts de Yannick Ferreira Carrasco », sachant que « ce dernier a voulu librement être transféré en Chine ».