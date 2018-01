L’arbitrage vidéo fait couler beaucoup d’encre dans le football. Depuis l’annonce de la LFP qui s’est prononcé en faveur de l’assistance vidéo à l’arbitrage à partir de la saison 2018-2019, la technologie dans le monde du ballon rond est épié de toutes parts. Preuve en est, la Goal-Line Technology a cristallisé toutes les attentions ces derniers jours. Un énième dysfonctionnement lors du match Rennes-PSG en Coupe de la Ligue a été fatal à cette technologie qui est désormais suspendue à titre conservatoire.

Malgré tout, les Français en général et les amateurs de football sont toujours favorables à l’arbitrage vidéo. En effet, selon un sondage réalisé par Odoxa* pour RTL et Groupama, 86% des Français et 92% des amateurs de football approuvent l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). En dépit des récents incidents, l’arbitrage vidéo dans le football est accueilli comme une bonne nouvelle pour le monde du ballon rond.

*Sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 10 et jeudi 11 janvier auprès d’un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 379 amateurs de football.