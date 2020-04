Alors que le football, qu’il soit professionnel ou amateur, est à l’arrêt total dans l’Hexagone depuis plusieurs semaines en raison de l’épidémie de coronavirus, les interrogations sont nombreuses sur l’issue de la saison. Certains acteurs sont favorables à une reprise coûte que coûte de l’exercice 2019-2020, pour des raisons sportives et financières, alors que certains joueurs ne sont pas forcément partants à l’idée de refouler les pelouses françaises dans ce contexte si particulier.

Les supporters ont eux exprimé leur parole : ils s’opposent à une reprise prématurée de la saison en France. 45 groupes de fans de Ligue 1, dont le CUP (PSG) et Ultramarines (Bordeaux), Ligue 2 et National l’ont exprimé dans une tribune cosignée ce lundi. « Il n’est pas envisageable que le football reprenne prématurément. Il n’est pas envisageable qu’il reprenne à huis clos. Il reprendra en temps voulu, quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies. Le football ’’coûte que coûte’’ est un football de honte, qui n’aura aucun lendemain, [et qui est] devenu un programme télévisuel qui a cru pouvoir se passer de stades pleins, mais qui ne peut surtout pas se passer de l’argent des diffuseurs », ont notamment argumenté ces 45 associations de fans. Reste à savoir si leur parole sera entendue et écoutée de tous.