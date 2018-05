Image marquante du succès du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, la présence de Sébastien Flochon, capitaine des Herbiers sur la photo du titre a fait grand bruit. Héros malheureux de la finale, le natif de Lyon a malgré tout soulevé la coupe en compagnie de son homologue parisien Thiago Silva.

Hommage similaire à ce qui avait été fait en 2000 entre Calais et Nantes et en 2012 entre Quevilly et Lyon, l’idée serait venue du président du PSG. D’après L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait même exigé que cette scène ait lieu.