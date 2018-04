Vainqueur de son quart de finale aller contre la Juventus (3-0), le Real Madrid a encore une fois répondu aux attentes. Déjà utilisée lors de la finale de la Ligue des Champions 2017, la formation - en 4-4-2 losange - utilisée par Zinedine Zidane lors de cette rencontre s’est à nouveau distinguée.

Utilisée à six reprises depuis le douzième titre de Champion d’Europe des Madrilènes, cette composition a pour mérite d’être invaincue. Le bilan de ce onze type, quatre succès et deux matches nuls. La Casa Blanca tel Arsenal en 2003-2004 ou la Juventus en 2011-2012 a trouvé ses "invincibles".

6 - Real Madrid are unbeaten in their six games with the starting 11 that won the CL final in Cardiff against Juventus (W4 D2). XI. pic.twitter.com/UZ5Hzkv3VE

— OptaJose (@OptaJose) 4 avril 2018