Après la victoire du Paris Saint-Germain sur Lille au Parc des Princes hier soir (3-1), les joueurs de la capitale ont profité d’une journée de repos pour aller tous ensemble à Disneyland pour renforcer encore plus la cohésion du groupe.

Tous ou presque y était conviés et certains ont pu retrouver quelques héros de leur enfance entre Dark Vador, Tic et Tac et compagnie.