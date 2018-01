Les images risquent de faire encore parler à travers la planète football... Un Marquinhos qui en fond en larmes devant les caméras de Canal Plus dimanche soir lorsqu’on lui demande de commenter la situation de son ami Lucas au PSG. Le Brésilien n’a pu se contenir avant de livrer un message poignant à son coéquipier. Bien sur, il affirme lui souhaiter le meilleur pour la suite, comme si son départ était acté depuis un moment.

« C’est triste quand on voit un ami comme ça… Je ne lui souhaite que le meilleur, c’est un ami qui m’a fait beaucoup de bien ici à Paris depuis mon arrivée. (…) Je ne voudrais pas être dans sa situation parce qu’un joueur a besoin de jouer, d’être sur le terrain pour être content et je pense qu’il va faire ses choix et on sera avec lui. C’est pour ça que je suis comme ça (en pleurs, ndlr) de l’imaginer partir… ça sera la fin d’un cycle mais je pense que c’est un ami que je vais garder pour la vie. Même de loin on lui souhaitera le meilleur. »