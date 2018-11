En 2016, Manchester United a enregistré l’arrivée de deux joueurs : Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba. Le premier, qui évoluait au PSG, est venu s’offrir un nouveau challenge en Premier League, tandis que le Français est revenu dans son club formateur qu’il avait quitté cinq années auparavant. Et en deux ans, les deux joueurs ont appris à se connaître et à s’apprécier, comme l’explique Zlatan Ibrahimovic au micro de la BBC.

« Pogba, je n’avais jamais joué avec lui avant, je ne le connaissais pas, mais nous avons le même agent. J’ai découvert un super mec, un fantastique footballeur, qui en même temps a besoin d’être guidé, mis sur le bon chemin. Il est professionnel, il ne rate jamais un entraînement, il travaille dur. S’il peut jouer, il joue. Ce sont des choses que les gens ne voient pas. Ils ne s’intéressent qu’aux 90 minutes. J’ai découvert un jeune homme très bien, qui veut tellement réussir et qui réussira parce qu’il travaille dur pour. Après, quand ça matche, ça matche. La connexion était impressionnante, sur le terrain aussi, il avait besoin de moi, j’avais besoin de lui. Nous avons eu une saison fantastique sur ma première année », a ainsi déclaré Zlatan, qui pourrait lui revenir en Serie A comme l’annonçait la presse italienne récemment.