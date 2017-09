Tous les six mois, Nike sort une paire de crampons à l’effigie de son égérie Cristiano Ronaldo avec comme inspiration principale les moments clés de sa riche carrière. Et pour ce cinquième chapitre, la marque à la virgule et CR7 ont dédié cette nouvelle paire de crampons aux débuts du quadruple Ballon d’Or au Real Madrid.

Cette nouvelle Nike Mercurial Superfly V CR7 dispose d’une teinte de bleu très légère avec des petites touches blanches et noire visant à accentuer l’effet diamanté des crampons. Le diamant est d’ailleurs l’élément phare de ce modèle « Cut to Brilliance » de ces chaussures qui brille sous les projecteurs. À l’instar des chapitres précédents, le logo CR7 est visible sur le côté interne des crampons. Conçues pour les attaquants rapides, les chaussures Nike Mercurial Superfly CR7 Chapter 5 disposent d’une empeigne en Flyknit avec un col dynamic fit et des câbles Flywire multicolores qui créent un maintien renforcé et apportent du contraste aux crampons. Cristiano Ronaldo devrait porter ces nouveaux crampons dès le début du mois d’octobre.

