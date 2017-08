Il y a près d’un mois, nous vous révélions que Hatem Ben Arfa avait reçu le feu vert de quitter le Paris Saint-Germain. « On a eu une réunion une fois avec Antero Henrique (le directeur sportif du PSG). Il nous a dit qu’Hatem pouvait partir, qu’il était libre. Henrique a cru que ça allait passer comme une lettre à la poste. Il m’a dit : "demain je vais parler à Hatem, il comprendra". Mais il ne lui a finalement rien dit... », nous avait confié Michel Ouazine, le conseiller du milieu offensif français âgé de 30 ans et sous contrat avec le club de la capitale jusqu’à l’été 2018.

Un mois plus tard, Ben Arfa est de plus en plus poussé vers la sortie. C’est en tout cas ce que révèle Le JDD ce dimanche. Les dirigeants du PSG ont une idée en tête pour l’international français : la Turquie. « Je vous conseille d’aller là-bas, c’est un championnat valorisant », a ainsi lâché Antero Henrique. Quatre clubs turcs ouvrent ainsi la porte à Ben Arfa : Fenerbahce (favori), Besiktas, Galatasaray et enfin Antalyaspor. Les dirigeants du Fenerbahce auraient même rencontré le conseiller et l’avocat de l’ancien joueur de l’OL et l’OM.