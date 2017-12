Si les joueurs de football gagnent très bien leur vie, les à-côtés peuvent vraiment couper le souffle que cela soit au niveau des biens immobiliers ou des grosses cylindrées. Au fil des années, les footballeurs aiment de plus en plus les automobiles surtout celles qui annoncent des chiffres importants sous le capot. Si ils reçoivent de nombreux cadeaux promotionnels à l’image d’Audi (pour rappel, les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone se sont vus offerts chacun un modèle de la marque allemande), ils restent avant tout des grands amateurs de vitesse et de sensations fortes.

En cette année 2017, celui qui semble avoir fait fureur semble être l’indétrônable Cristiano Ronaldo. L’attaquant vedette du Real Madrid a profité de cet été pour s’offrir la dernière Bugatti Chiron qui avoisine les 2.4 M€. L’international portugais n’avait pas hésité à montrer son dernier bolide aux côtés de son fils Cristiano Junior. Ensuite, on avait découvert la dernière folie d’Antoine Griezmann avec la présence de la Rolls-Royce Wraith au sein du documentaire sur l’attaquant des Bleus diffusé sur TMC. Le prix de la voiture s’élèverait à près de 300.000 €. De son côté, Paul Pogba s’est offert l’Audi RS6 R qui coûterait quasiment 200.000 €. Enfin, à Monaco, Radamel Falcao a récupéré la Mclaren 675 LT pour se promener sur la Principauté pour une somme avoisinant les 400.000 €.