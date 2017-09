Le mercato a touché à sa fin vendredi. L’occasion pour nous de vous faire un récapitulatif des principaux mouvements championnat par championnat. L’été 2017 s’achève sur un mercato complètement fou. Surement le plus incroyable de l’histoire. À l’achat comme à la vente, les montants des transferts ont atteint des records sur le marché.

Et les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’y sont pas pour rien. Parmi les autres beaux coups, on peut également citer à l’étranger le passage de Bonucci de la Juventus au Milan qui a surpris tout le monde. Mais ce n’est pas le seul, on vous laisse revivre tout cela dans notre vidéo. Bons souvenirs !