Le mercato referme ses portes ce mercredi dans la plupart des grands championnats européens. La Bundesliga sera la première à clôturer son marché, à 18h, avant l’Italie, à 23h.

En France, les clubs pourront opérer jusqu’à minuit, tout comme en Angleterre, en Espagne, en Belgique et en Turquie. On notera que le marché reste ouvert au Portugal, jusqu’au 2 février, à minuit, et en Russie, jusqu’au 24 février, à minuit.

Les principales dates de clôture :

France : 31 janvier (23h59)

Allemagne : 31 janvier (18h)

Angleterre : 31 janvier (23h59)

Italie : 31 janvier (23h)

Belgique : 31 janvier (23h59)

Espagne : 31 janvier (23h59)

Portugal : 2 février (00h59)

Turquie : 31 janvier (23h59)

Russie : 24 février (23h59)