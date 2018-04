Entraîneur de l’équipe des moins de 18 ans de Liverpool, Steven Gerrard découvre tout doucement la fonction. Si ses premiers pas sont actuellement réussis, la légende des Reds pourrait monter en gamme. D’après Sky Sports, la formation écossaise des Glasgow Rangers serait prête à le faire venir la saison prochaine.

Il viendrait ainsi suppléer Graeme Murty, l’entraîneur intérimaire des Gers. Interrogé sur cette possible arrivée, l’entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp a fait part de son étonnement et apporté son soutien à Steven Gerrard : « Quoi qu’il veuille faire, nous le soutenons, c’est aussi simple que ça, je ne connais pas la situation en ce moment et personne ne m’en a parlé. »