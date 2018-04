Ancien coéquipier de Zinedine Zidane à la Juventus Turin, Alessio Tacchinardi est revenu dans Mundo Deportivo sur le passage du Champion du monde 1998 à la Vieille Dame. Alors que l’entraîneur français affronte son ancien club en quart de finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid, son ancien partenaire a expliqué que ce dernier aurait pu faire mieux dans le Piémont.

Regrettant au passage les finales de Ligue des Champions 1997 et 1998 : « À la Juventus il aurait pu gagner plus de titres. En fin de compte il aurait pu faire plus parce que c’était un joueur qui pouvait décider de l’issue des matchs à tout moment, par exemple, dans les deux finales de Ligue des Champions qu’il a joué avec la Juventus, il aurait pu faire plus compte tenu de son niveau. »