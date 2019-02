Trois jours après sa grosse performance face au Betis Séville (3-1), le Stade Rennais a ressorti un gros match contre l’Olympique de Marseille. Et si les Bretons ont partagé les points (1-1), ils pouvaient enrager sur la grosse faute de Jordan Amavi en toute fin de match. En effet, alors qu’Adrien Hunou filait seul au but, le latéral marseillais a stoppé le Rennais en le plaquant tout simplement. Une faute grossière qui a valu un carton rouge au Phocéen. Interrogés sur cette action, Julien Stéphan, Clément Grenier et Damien Da Silva ont réagi.