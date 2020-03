Ce dimanche se jouait le choc de la Liga, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et c’est finalement la Casa Blanca qui est sortie victorieuse de ce Clásico (2-0). Une rencontre notamment marquée par les errements d’un certain Lionel Messi sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Une piètre performance que la twittosphère n’a pas manqué de souligner, avec humour comme souvent.