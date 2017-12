Dans une interview accordée à l’Equipe, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne Oscar Garcia a évoqué son avenir. Ce dernier serait très courtisé, notamment en France comme nous vous l’annoncions il y a peu. Le principal protagoniste a fait le point sur son mercato. Et les pistes ne manqueraient pas malgré un départ soudain du Forez qui a laissé des traces. « Mon agent m’a dit que plusieurs clubs, dont trois appartenant aux cinq grands Championnats européens, se sont montrés intéressés par mon profil.

J’évaluerai les différentes options dans les prochaines semaines. Parmi ceux-là, il y a deux clubs de L1, qui pour le moment ont un entraîneur en place, donc je n’ai pas donné suite... On a parlé de Lille, mais ce n’est pas l’un des clubs qui ont contacté mon agent. J’aurais évidemment aimé rester plus longtemps à Saint-Étienne. Si j’ai l’opportunité d’entraîner à nouveau en France, cela me plairait, » a commenté le technicien espagnol qui ne devrait pas visiblement rester inactif très longtemps.