Ce vendredi, la Confédération Africaine de Football a dévoilé six noms pour le titre de meilleur jeune africain de l’année. Dans cette liste, on retrouve notamment un joueur bien connu du championnat de France : Ismaïla Sarr (Rennes). L’attaquant sénégalais (4 buts en Ligue 1 cette saison) est l’un des deux seuls attaquants nommés pour le titre de meilleur espoir avec Mahmoud Benhalib (Raja Casablanca).

Ainsi, on retrouve quatre autres joueurs. Achraf Hakimi, le latéral prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund ; Wilfried Ndidi, le récupérateur nigérian de Leicester ; Franck Kessie, le milieu de terrain ivoirien de l’AC Milan ; et André Onana, le gardien de l’Ajax Amsterdam. Le lauréat sera annoncé le 8 janvier prochain à Dakar.

Here is the list of nominees for the various categories of the CAF Awards 2018 :

The Awards Gala, to honour footballers & officials who distinguished themselves during the year under review, will be held on Tuesday, 8 January 2019 in Dakar, Senegal.#CAFAwards pic.twitter.com/cQgbWN5NgS

