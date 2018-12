Ce dimanche soir, les Girondins de Bordeaux accueillent le Paris Saint-Germain pour la 15e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en live commenté ici). Le PSG étant intraitable cette saison, les Bordelais auront fort à faire pour prendre au moins un point dans cette rencontre. Comme le rapporte L’Équipe, le club au scapulaire n’a remporté qu’une seule rencontre contre les Parisiens sur les 14 dernières confrontations, le 15 mars 2015, au Stade Chaban-Delmas (3-2). Sinon, le bilan est maigre : 5 nuls et 8 défaites !

Autre statistique qui ne devrait pas rassurer les supporters bordelais, sur les six dernières réceptions du PSG en championnat, les Girondins n’ont pas inscrit le moindre but par quatre fois. Pis encore, ils ont toujours encaissé au moins un but lors des sept derniers matches de Ligue 1 face au champion de France en titre. Ricardo et ses hommes sont prévenus pour ce soir.