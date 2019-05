Arrivé à l’hiver 2018 pour la bagatelle de 145 millions d’euros, Philippe Coutinho (26 ans) a tout d’abord réalisé six premiers mois prometteurs avant de montrer un visage bien plus décevant cette saison. Sur les 22 matches qu’il a disputés lors de l’exercice dernier, il a été impliqué sur 16 buts (soit 10 buts et 6 passes décisives).

Comme le rapporte Sport, cette saison, il a disputé 30 matches de plus que lors de l’exercice 2018-2019, pour des statistiques équivalentes. En effet, le Brésilien affiche 11 buts et 5 passes décisives alors qu’il a disputé 1772 minutes de plus.