Arrivé au Real Madrid cet été, Julen Lopetegui a idéalement débuté son histoire avec la Casa Blanca. Trois victoires avec la manière et des contenus encourageants. Néanmoins, ces résultats ont occulté les maux des Merengues qui se sont ensuite effondrés comme l’atteste la lourde défaite face au FC Barcelone (5-1) lors du Clasico. Comme le soulève Marca, le Real Madrid n’a remporté qu’un point sur quinze possibles lors des cinq dernières journées de Liga.

Soit la pire série de son histoire depuis 2009. A l’époque, le club était dirigé par Juande Ramos et avait terminé sa saison par cinq revers de rang. C’est aussi la quatrième fois de son histoire que le Real Madrid se retrouve en dessous de la 8e place après 10 journées. Les cas précédents datent de 2001-02, 1999-00 et 1942-43. Les 481 minutes de disette offensive rencontrées par le club noircissent un peu plus le tableau du Real Madrid de Julen Lopetegui alors que ce dernier est menacé.