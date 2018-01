Encore un peu plus menacé suite à la défaite de son équipe face à Léganes (2-1), Zinedine Zidane vit une période difficile au Real Madrid. Etant donné que son départ du club pourrait avoir lieu, l’émission El Chiringuito TV a réalisé un sondage auprès des supporters madrilènes. Le but étant de savoir quelle personne serait la plus appréciée pour prendre la suite du technicien français. C’est l’entraîneur de la réserve des Merengues, Guti qui a terminé en tête avec 41% des suffrages.

Légende du Real Madrid où il y a passé 24 ans en tant que joueur (de 1986 à 2010), l’ancien milieu de terrain reste très apprécié des fans et son passé glorieux au club (3 Ligues des Champions remportées) parle pour lui. Il a aussi la particularité d’avoir joué avec Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Marcelo. Au deuxième rang arrive Mauricio Pochettino l’entraîneur de Tottenham avec 32 % tandis que le sélectionneur allemand Joachim Löw clôt le podium avec 27%.