L’attitude de Mario Balotelli ne deplait pas seulement à Patrick Vieira, nouvel entraîneur, et à la direction du club. Les supporters n’apprécient pas non plus voir l’attaquant italien sécher la reprise et l’ont fait savoir dans un communiqué, publié par le groupe de la Populaire Sud Nice. « Dans un premier temps nous tenons à rappeler à Mario que le peuple Niçois l’a accueilli à Nice comme un enfant de la ville et du club ; qu’il a été aimé, acclamé et soutenu ici comme nulle part ailleurs, et sans doute comme jamais, depuis le début de sa carrière... Nous assumons entièrement ce soutien et nous sommes donc plus que déçus, et nous sentons trahis, qu’il agisse de cette façon vis-à-vis d’un club et d’un public qui l’ont respectés et aidés à se relancer », peut-on notamment lire sur la page Facebook.

Le fait qu’il soit sur le départ ne change rien à l’histoire pour les supporters niçois. « En conclusion, Mario, quand on est convoqué pour une reprise, même en sachant que peut-être on ne reste pas, on vient à l’heure et on dit au revoir poliment...Au lieu de s’échapper comme un voleur. Tu as tout faux Mario sur ce coup. » Rappelons que Mario Balotelli est proche d’un transfert à l’Olympique de Marseille.