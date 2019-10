Avec l’arrivée de Frenkie de Jong, le Barça possède trop de joueurs au milieu de terrain. Entre les présences du Néerlandais, mais aussi de Busquets, Arthur, Vidal et même de Sergi Roberto parfois replacé à ce poste, il ne reste plus que des miettes à Rakitic, Aleñá et Riqui Puig.

Ces trois noms sont d’ailleurs annoncés sur le départ pour cet hiver d’après Sport. Le Croate et Aleñá sont régulièrement cités pour garnir les rangs d’autres clubs (Tottenham apprécie l’Espagnol). Pour Riqui Puig la situation est un peu différente. Il pourrait quitter son club formateur, seulement si l’un des deux autres reste au Barça jusqu’à la fin de saison.