Vainqueur de Getafe (1-2) le week-end dernier dans le cadre de la 18e journée de Liga, le FC Barcelone effectue un deuxième déplacement d’affilée ce jeudi. Le club catalan défie en effet Levante à l’Estadi Ciutat de València pour son huitième de finale aller de Copa del Rey. Pour cette rencontre, Ernesto Valverde a décidé de faire tourner son effectif.

Alors que plusieurs cadres sont au repos (Piqué, Alba, Rakitic, Messi ou encore Suarez), le technicien espagnol a décidé d’aligner un 4-3-3 avec un trio Malcom-Dembélé-Coutinho. Reste à savoir qui jouera véritablement en numéro 9. Arrivé cet hiver, Jeison Murillo est titulaire pour la première fois et va donc disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. En face, Paco López aligne une équipe compétitive avec Boateng ou encore Mayoral aux avant-postes.

Levante : Aitor Fernández - Cabaco, Postigo, Chema - Coke, Simón, Prcic, Campaña, Rochina - Boateng, Mayoral.

FC Barcelone : Cillessen - Semedo, Murillo, Chumi, Miranda - Busquets, Aleñá, Vidal - Malcom, Dembélé, Coutinho.

Dear Colombia, @JeisonMurillo19 is going to make his Barça-debut pic.twitter.com/HE1nBmATYv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 janvier 2019