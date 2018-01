Suite au transfert de Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund à Arsenal, le Polonais Robert Lewandowski a tenu à remercier son ancien coéquipier sur Twitter. Depuis quatre saisons, les deux hommes se tirent la bourre pour être le meilleur buteur du championnat allemand.

Sur cette période, Aubameyang a inscrit 133 buts toutes compétitions confondues avec le Borussia contre 136 pour Lewandowski. Le Polonais a donc souhaité le meilleur à son plus féroce rival :« Bonne chance Aubameyang, c’était un plaisir de rivaliser avec toi. Seul un combat sain nous pousse vers l’avant. »

Good luck @Aubameyang7 It was a pleasure to compete with you. Only a healthy fight is pushing us forward.

— Robert Lewandowski (@lewy_official) 31 janvier 2018