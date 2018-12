À la 26e minute du huitième de finale de la Coupe de la Ligue entre l’Amiens SC et l’Olympique Lyonnais, mercredi, coupable d’une semelle sur le milieu international espoirs espagnol Pape Cheikh Diop, Khaled Adenon recevait un deuxième carton jaune en six minutes, de la part de Monsieur Karim Abeid. Un geste qui laissait quelques traces sur le tibia du Lyonnais et envoyait le défenseur picard aux vestiaires. Aujourd’hui, la commission de discipline a décidé d’annuler le premier carton jaune de Khaled Adenon, qui pourra donc jouer ce dimanche contre les Girondins de Bordeaux.

Le défenseur béninois s’était rendu coupable d’une faute dans sa surface sur Bertrand Traoré, qui avait offert un penalty aux visiteurs à la 20e minute de jeu.Il avait alors récolté un premier carton jaune, pour une faute qui semblait, pour beaucoup et après visionnage, peu évidente. « Non, il n’y a pas penalty, avait affirmé le défenseur amiénois au coup de sifflet final. En aucun cas, je ne le touche. J’en suis sûr et certain. Il y a un ballon en profondeur. Je me retourne et je vais vers Traoré. Je ne sais pas ce qui arrive. Il tombe et d’après l’arbitre, je le touche mais après, on a revu les images et je ne le touche pas. Sur le terrain, je sais que je ne le touche pas. » avait déclaré le joueur au Courrier Picard.