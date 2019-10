Les clubs français s’inquiètent : Mediapro, qui a acquis les droits du championnat de France pour la période 2020-2024, est-il dans les temps ? Cette suspicion agace clairement Jaume Roures, qui est sorti de son silence pour expliquer au Parisien que le seul temps de passage auquel il se fiait était la programmation des paiements à la Ligue. Alors, réalité ou mensonge ? Le directeur exécutif de la LFP, Didier Quillot, a répondu sur le site de L’Équipe.

« L’échéance ferme et définitive pour Mediapro, c’est le paiement. Il existe un contrat reprenant les termes de l’appel d’offres. Il rend obligatoires les paiements aux échéances prévues, à savoir un premier versement pour la Ligue 2 en juillet prochain et le 5 août pour la Ligue 1 (les autres versements auront lieu tous les deux mois). L’autre obligation concerne la production du signal des matches et la distribution des chaînes, quel que soit le moyen : câble, satellite, OTT. En cas de non-paiement, il y aura des sanctions immédiates. » Le premier paiement est prévu pour le mois de juillet prochain. Patience donc.