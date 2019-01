Comme tous les mercredis, la Commission de Discipline de la LFP s’est réunie pour statuer des joueurs qui ont vu rouge ces derniers jours en Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la commission a eu la main lourde. Expulsé face à Reims pour une faute grossière pour son grand retour en Ligue 1, Papy Djilobodji a été sanctionné de six matches de suspension. Pour Naldo, déjà expulsé il y a quelques jours et qui a récidivé le week-end dernier, écope quant à lui de trois matches de suspension dont un par révocation de sursis. Un gros coup dur pour Monaco.

Et que dire de l’OM, pas épargné non plus après les sanctions à titre conservatoire de l’Orange Vélodrome en début de semaine. En effet, le club phocéen va devoir se priver pour deux matches (+1 avec sursis) de Florian Thauvin qui avait vu rouge après un geste mal maîtrisé contre Lille. Quant à son coach Rudi Garcia, il prend deux matchs de suspension dont un avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles suite à son comportement lors de OM-LOSC.

Les décisions de la soirée

Six matchs de suspension

Papy Mison Djilobodji (EA Guingamp)

Trois matchs de suspension dont un par révocation du sursis

Naldo (AS Monaco)

Trois matchs de suspension dont un avec sursis

Florian Thauvin (Olympique de Marseille)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 5 février 2019 à 0h00

Anthony Briancon (Nîmes Olympique), Kevin Strootman (Olympique de Marseille), Sofiane Alakouch (Nîmes Olympique)

20e journée : FC Nantes – Stade Rennais du 12 janvier 2019

Comportement de M. Waldemar Kita, président du FC Nantes

Un mois de suspension dont deux matchs par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 5 février 2019 à 0h00.

21e journée : Nîmes Olympique – Toulouse FC du 19 janvier 2019

Comportement de M. Bernard Blaquart, entraineur du Nîmes Olympique

Deux matchs de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 5 février 2019 à 0h00.

22e journée : Olympique de Marseille – LOSC du 25 janvier 2019

Comportement de M. Rudy Garcia, entraineur de l’Olympique de Marseille

Deux matchs de suspension dont un avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 5 février 2019 à 0h00.

18ème journée : EA Guingamp – Stade Rennais du 16 janvier 2019

Comportement des supporters du Stade Rennais : usage d’engins pyrotechniques

Usage d’engins pyrotechniques : 6 000€ d’amende pour le Stade Rennais

21ème journée : Girondins de Bordeaux – Dijon FCO du 20 janvier 2019

Comportement des supporters des Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques

Usage d’engins pyrotechniques : 5 000€ d’amende pour les Girondins de Bordeaux

21ème journée : Paris Saint-Germain – EA Guingamp du 19 janvier 2019

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engin pyrotechnique

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.