Ce jeudi, la commission de discipline a infligé un deux huis clos partiels à l’AS Saint-Etienne suite notamment à l’envahissement de terrain lors du derby face à l’OL (0-5). Ainsi, les parties basses des virages Charles-Paret et Jean-Snella seront fermées au public pour les rencontres face à Nantes (3 décembre 15h) et Monaco (15 décembre 20h45). Vendredi, le club stéphanois a publié un communiqué sur son site et prend acte de la décision de la commission de discipline.

« Confronté à une situation sportive délicate, le club regrette une nouvelle fois cette sanction collective qui la prive du soutien de tous ses supporters pour ces deux dernières rencontres à domicile de l’année 2017. L’ASSE reste convaincue que le dialogue avec les associations de supporters, les instances et les autorités publiques constitue le seul moyen de dépasser les divergences et d’éviter l’impasse qui nuit à l’image du football, » précise ainsi le communiqué stéphanois.