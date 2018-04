Dirigeants et amoureux du LOSC tremblaient à l’annonce du verdict de la commission de discipline. Ce jeudi soir, cette dernière devait statuer sur l’envahissement de terrain au stade Pierre-Mauroy lors du match entre Lille et Montpellier. Le 15 mars dernier, l’instance avait déjà placé le dossier en instruction et prononcé un huis clos total de l’enceinte lilloise jusqu’au 5 avril, date de la convocation des dirigeants nordistes. La rencontre entre les Dogues et Amiens (0-1) du 1er avril c’était ainsi déroulée dans un stade vide. Celle-ci n’a pas souhaité enfoncer le clou et a infligé aux Dogues un match ferme à huis clos et un huis clos avec sursis.

Suite à l’utilisation de fumigènes lors du classique entre le PSG et l’OM, le Paris SG voit la partie basse de la tribune Auteuil fermée par révocation de sursis. L’OM se trouve dans un cas de figure similaire pour exactement les mêmes faits lors du match face à Bordeaux. Après instruction du dossier, la Commission a décidé de prononcer la fermeture du Virage Sud bas et du Virage Nord haut du Stade Orange Vélodrome pour un match ferme par révocation du sursis.

Les principales décisions du jeudi 5 avril 2018

29e journée : LOSC – Montpellier Hérault SC du 10 mars 2018

Comportement des supporters du LOSC - Envahissement du terrain au coup de sifflet final : En raison de la gravité des faits, la Commission avait décidé le 15 mars de prononcer à titre conservatoire un huis clos total sur le stade Pierre Mauroy pendant la durée de l’instruction. Après instruction du dossier, la Commission a décidé de sanctionner le LOSC d’un match à huis clos ferme + d’un match à huis clos avec sursis. Le match à huis clos ferme a déjà été purgé dans le cadre de la mesure conservatoire.

27e journée : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 25 février 2018

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain - Usage d’engins pyrotechniques et déploiement d’une banderole injurieuse

Après instruction du dossier, la Commission décide de prononcer la fermeture partielle de la tribune basse Auteuil pour un match par révocation du sursis.

26e journée : Olympique de Marseille – FC Girondins de Bordeaux du 18 février 2018

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille - Usage d’engins pyrotechniques

Après instruction du dossier, la Commission décide de prononcer la fermeture du Virage Sud bas et du Virage Nord haut du Stade Orange Vélodrome pour un match ferme par révocation du sursis.