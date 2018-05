Lionel Messi n’a pas marqué ce soir lors du succès du Barça au Nou Camp sur la Real Sociedad mais cela n’a pas empêché la Pulga de remporter le 5e Soulier d’Or de sa carrière.

Après 2010, 2012, 2013 et 2017, le voilà maintenant meilleur buteur du championnat espagnol en 2018. C’est un Soulier d’Or de plus que Ronaldo, sacré quatre fois. Lors de cette saison, l’Argentin a inscrit 34 buts en Liga.

Fifth Golden Shoe for Leo #Messi ! 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time ! Congratulations, Leo ! #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 mai 2018