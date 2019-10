Début de ce dimanche bien chargé en football chez nos voisins espagnols. Pour ce match de la neuvième journée, deux équipes du bas de tableau s’affrontaient : Alavés et le Celta. Et ce sont les Basques qui se sont imposés, sur le score de 2-0.

Après une première période assez équilibrée en occasions, avec un but annulé au Celta par la VAR, les locaux ont pris les dessus au retour des vestiaires, via un but de la tête de Lisandro Magallan (1-0, 50e). Lucas Pérez faisait le break après un bon ballon d’Aleix Vidal (2-0, 82e). Alavés monte jusqu’à la treizième place, le Celta est maintenant relégable, dix-huitième.