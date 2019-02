La bonne opération est pour Alavés ce soir. Lors de la réception de Levante comptant pour la 23e journée en Liga, le club basque s’est imposé 2-0, grâce à un but de Laguardia à la 23e minute et un second inscrit dans les arrêts de jeu par Jony (90e+3).

Avec ce succès, les Babazorros remontent au 6e rang et sont plus que jamais en course pour les places qualificatives aux coupes d’Europe. Levante lui continue de jouer son maintien avec une 14e place et quatre petits points d’avance sur le premier relégable, le Rayo Vallecano.