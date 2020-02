Après la Copa del Rey, la Liga était de retour en Espagne. Et pour le premier match de la 23e journée, Alavés (15e, 24 points) et Eibar (16e, 24 pts) s’affrontaient à l’Estadio Mendizorrotza. Après des résultats décevants, les deux formations voulaient retrouver le goût de la victoire. Et ce sont les Babazorros qui se sont imposés (2-1).

En deuxième période, Pérez débloquait dans un premier temps la situation (46e, 1-0) avant que Burke ne double la mise après l’heure de jeu (66e, 2-0). Orellana redonnait un peu d’espoir aux visiteurs en fin de match (83e, 2-1) mais les trois points étaient bel et bien glanés par les locaux. Alavés est 13e. Eibar reste 16e.