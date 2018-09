Opposé à Huesca pour la 5e journée de Liga, l’Atlético Madrid a parfaitement lancé son match grâce à un but au quart d’heure de jeu signé Antoine Griezmann. Le Français a pu effacer sa déception de ne pas être dans le onze de l’année établi lors du gala The Best lundi soir en retrouvant le chemin des filets.

Cela faisait un mois jour pour jour que l’attaquant n’avait pas marqué. Il le doit à son coéquipier Diego Costa, qui lui a délivré un caviar, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous.