Depuis quelques heures maintenant, un sérieux débat enflamme le football espagnol. Prévu le 26 octobre prochain, le Clasico aller entre le FC Barcelone et le Real Madrid est censé se dérouler au Camp Nou. Cependant, les tensions actuelles en Catalogne menacent le bon déroulement du match.

Et alors qu’une inversion de stade était évoquée, les deux clubs se sont prononcés contre cette hypothèse. Le souci, c’est que la fédération espagnole et le gouvernement restent inflexibles et préfèrent que ce match ne se joue pas en Catalogne. Marca annonce donc qu’une nouvelle solution serait envisagée : faire jouer cette manche aller le mercredi 18 décembre.