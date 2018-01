Pour son premier match de Liga en 2018, le FC Barcelone a été très sérieux face à Levante. Les Blaugranas ont vite pris les devants dans cette rencontre. Après seulement douze minutes de jeu, Lionel Messi ouvre le jeu sur Jordi Alba qui lui remet le ballon de la tête. L’Argentin place le ballon au ras du poteau d’Oier et permet à Barcelone de virer un tête. Il s’offre au passage un seizième but en championnat cette saison. Juste avant la pause, Luis Suarez double la mise suite à une remise en une touche de Sergi Roberto (38e). L’Uruguayen loge le ballon dans la lucarne droite du gardien de Levante.

Messi sprinte dans la surface de réparation côté gauche en éliminant plusieurs joueurs de Levante et centre en retrait pour Paulinho qui pousse le ballon dans le but vide.

La deuxième période sera bien moins rythmée du côté blaugrana. En toute fin de match (90e +3), Paulinho plante un troisième but suite à un centre retrait de Lionel Messi et s’offre un sixième but en Liga cette saison. De retour dans le onze titulaire, Ousmane Dembélé a lui livré une prestation en demi teinte avant d’être remplacé par Nelson Semedo (67e). Avec ce 15 succès en 18 matches, le FC Barcelone continue sa marche en avant en tête de la Liga. Le Real Madrid qui joue ce soir sur la pelouse du Celta Vigo se retrouve désormais à 17 points de son fameux rival.

