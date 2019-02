Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a des projets pour exporter la Liga à l’étranger. Le dirigeants des Blaugranas a indiqué hier à la BBC que « si nous voulons que la Liga soit forte, nous devons jouer ces matches », en faisant ici référence à la rencontre entre Girona et Barcelone (le 27 janvier dernier), initialement prévue à Miami mais finalement jouée à Gérone, à cause d’un « manque de consensus » entre la Liga et la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Cette dernière a toujours du mal à accepter le contrat de 15 ans qu’a signé Javier Tebas (le président de la Liga) avec le média américain Relevent pour diffuser la D1 espagnole en Amérique du Nord, sans même consulter la RFEF.

« Au Barça, nous avons parfois parlé aux responsables de la Liga et leur avons dit que s’ils veulent promouvoir le championnat de plus en plus, nous devrions avoir trois matchs par année à l’extérieur : un en Amérique, un au Moyen-Orient et un en Asie, a continué Bartomeu. Nous devons nous rapprocher des fans. Nous faisons des tournées estivales en juillet et en août pour nous rapprocher des supporters. C’est nous qui devons leur témoigner du respect, aller à Miami aurait été une marque de respect pour nos fans aux États-Unis. »