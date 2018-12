La quinzième journée de Liga continuait ce dimanche avec une belle opposition entre le Real Betis et le Rayo Vallecano. Les locaux, 13e, voulaient s’imposer pour faire un bond jusqu’à la 7e place. A l’inverse, le Rayo Vallecano, en bas de tableau (19e), avait besoin de points pour sortir la tête de l’eau.

La première période était relativement calme, hormis une grosse occasion pour Sergio Canales, mais l’Espagnol ne trouvait pas le cadre (12e). La deuxième période était plus intéressante et Embarba passait proche d’ouvrir le score (51e). Et finalement, le Betis obtenait un penalty que transformait Giovani Lo Celso (1-0, 60e). Un quart d’heure plus tard, Sidnei marquait le deuxième but du match après un petit exploit individuel (2-0, 76e), rapprochant son équipe d’un succès important. C’est désormais chose faite. Le Betis prend la 7e place, tandis que le Rayo reste 19e.