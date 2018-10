La saison de l’Athletic Bilbao et du Valencia CF commence à ressembler à un long chemin de croix. Les deux équipes sont respectivement 17e et 15e en Liga au moment de s’affronter cet après-midi. Un duel de bas de tableau entre deux équipes habituées aux Coupes d’Europe.

Finalement, le duel a été marqué par un manque flagrant de réalisme. Bilbao et Valence se quittent sur un 0-0 qui ne contente personne. Le premier double Villarreal et passe seizième tandis que le second vient de connaître son huitième match nul en dix affrontements.