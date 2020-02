Suite de la 22e journée de championnat espagnol ce dimanche avec un duel intéressant entre Eibar et le Betis en terres basques. Une opposition qui s’est soldée sur un match nul 1-1 qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes.

Rapidement, Nabil Fekir a mis les Sévillans devant avec une belle frappe de l’extérieur de la surface (0-1, 7e). Mais rapidement, Orellana égalisait, sur penalty (1-1, 15e). Il y a ensuite eu des opportunités pour les deux équipes, avec un but annulé à Borja Iglesias pour le Betis notamment, mais le score n’a plus bougé. Le Betis reste douzième, Eibar gagne une petite place et est maintenant quinzième.