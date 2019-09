Dans le cadre de la 6e journée de Liga, le Séville FC avait rendez-vous avec Eibar à l’Estadio Municipal de Ipurua. Une rencontre durant laquelle Lucas Ocampos s’est illustré. Titularisé pour la cinquième fois de la saison, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une frappe du droit (11e, 0-1) avant de trouver Torres pour le but du break (33e, 0-2). Mais derrière, la nouvelle formation de l’Argentin a sombré.

En deuxième période, les locaux ont tout simplement inversé la tendance. Après un penalty transformé par Orellana (et concédé par Koundé, l’ancien Bordelais), Eibar a égalisé grâce à un but de Leon (77e), qui a profité d’une incroyable mésentente entre l’ex-Nantais Diego Carlos et le gardien du Séville FC Vaclik. Enfin, Cote a offert la victoire aux siens d’un joli coup-franc (82e, 3-2). Avec ce succès, Eibar passe donc 16e. La formation andalouse est elle septième.

