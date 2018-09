Battue par le FC Barcelone le week-end dernier sur sa pelouse (1-2), la Real Sociedad avait à cœur de se reprendre ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Liga contre Huesca. Et à l’Estadio El Alcoraz, le club basque a assuré l’essentiel avec une victoire 1-0.

Tout s’est passé en deuxième période dans cette rencontre. Merino a d’abord ouvert le score pour les visiteurs (64e, 0-1), mais ces derniers ont terminé la rencontre à neuf contre onze après les expulsions de Juanmi (71e) et Theo Hernandez (82e). Ce cours succès permet à la Real Sociedad de prendre la sixième place en attendant les autres matches. Huesca est 16e et enregistre une troisième défaite de rang après une victoire et un nul en début de saison.