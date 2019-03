Getafe, 4e du championnat espagnol, a perdu des points précieux sur sa pelouse cet après-midi, en perdant 2-0 contre Leganés. Les bourreaux des Azulones se nomment Michael Santos, qui a inscrit à la 49e minute de jeu son premier but de la saison, lui qui est rarement titulaire dans l’effectif de Mauricio Pellegrino, et Juanfran (0-2, 83e), entré en jeu quatre minutes avant sa réalisation.

Cela met fin à la belle série de sept matches sans défaite de Getafe (4V, 3N), et peut permettre à Alavés (5e) et Séville (6e) de repasser devant le club de la banlieue madrilène en cas de victoire ce week-end. De son côté, Leganés réalise une belle opération et gagne trois places au classement (11e de Liga désormais), ce qui leur permet d’envisager sereinement la fin de saison, avec onze points d’avance sur le Celta de Vigo, premier relégable.