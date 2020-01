Après un match nul et vierge entre l’Atlético de Madrid et Leganés (0-0) et un nouveau score de parité entre le Celta de Vigo et Eibar (0-0), on attendait plus de spectacle entre Getafe et le Real Betis Balompié. Peu rythmée, la première période se résumait à une frappe de Loren Moren sur le poteau droit pour le Betis (19e) et à un coup franc dangereux de Damian Suarez pour Getafe (44e).

Au retour des vestiaires, les débats étaient toujours aussi serrés et il fallait attendre la fin de match. Aïssa Mandi concédait un penalty qui était transformé par Angel (1-0, 87e). Si dans le contenu, on pouvait attendre mieux, on a au moins vu un but. Getafe s’impose 1-0 et réalise une bonne opération en remontant à la quatrième place. Le club de la banlieue madrilène s’intercale entre le Séville FC et l’Atlético de Madrid. Le Real Betis Balompié est douzième.