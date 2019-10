Après trois victoires de rang en championnat, la Real Sociedad avait chuté le week-end dernier contre le Séville FC (2-3). L’heure était donc à la réaction pour les Txuri-urdines, cinquièmes avant leur rencontre du jour contre Getafe (8e journée de Liga). Des Azulones, dix-septièmes, qui restaient eux sur une défaite et un nul. Rapidement, les pensionnaires du Reale Seguros Stadium de San Sebastian ouvraient la marque grâce à Merino (5e, 1-0).

Tout se passait bien pour les joueurs d’Imanol Alguacil, jusqu’à la 53e minute et l’expulsion de Llorente pour un deuxième avertissement. Et derrière, Mata égalisait pour les visiteurs (69e, 1-1). Mais le score évoluait encore car à la 89e minute, Maksimovic trouvait le chemin des filets pour offrir la victoire aux siens (1-2). Avec cette défaite, la Real Sociedad ne quitte pas sa cinquième place. De son côté, Getafe fait un bond au classement avec les trois points pris et s’empare de la douzième place.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10